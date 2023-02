Et Patati Et Patata et Pause Café Place Cail Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’Évènement: Chef-Boutonne

Et Patati Et Patata et Pause Café Place Cail, 22 février 2023, Chef-Boutonne

Deux-Sevres Chef-Boutonne EUR Et Patati Et Patata et Pause Café Un mercredi par mois, à 16h, la médiathèque de Chef-Boutonne propose un rendez-vous pour échanger autour de ses coups de cœur pour… …un livre, une musique, un film au ciné ou à la tv, une exposition, un concert, une émission radio ou tv, un sujet culturel ou scientifique, etc. Simplement partager… simplement échanger… simplement se retrouver… autour d’un café, d’un thé… et de quelques gourmandises Les mercredis 18 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 17 mai Renseignements 05 49 29 60 50 Et Patati Et Patata et Pause Café 1 mercredi par mois à 16h à la médiathèque de Chef-Boutonne Autour d’un café, venez partager vos coups de coeur, vos lectures, vos films, vos musiques, vos expos, vos concerts… Les mercredis 18 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 17 mai 05 49 29 60 50 +33 5 49 29 60 50 Médiathèque de Chef-Boutonne Pixabay

