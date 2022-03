et paff Festival La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

et paff Festival

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à La Grande Poste

_Festival de bières et boissons gazeuses à Bordeaux_ —————————————————- Et paff festival vous accueille pendant 2 jours pour fêter le printemps autour de boissons qui font « paff » à la Grande Poste à Bordeaux ! Pendant 2 jours venez découvrir des brasseurs et artisans qui réalisent eux même leurs bières et autres boissons gazeuses. Vous allez pouvoir venir déguster les boissons d’une quinzaine d’exposants et découvrir de nouvelles saveurs ! Pour accompagner vos boissons, le restaurant de la Grande Poste vous proposera des tapas autour de la thématique de la bière et des bulles, puisqu’elles seront cuisinés à la bière.

5€

La Grande Poste, 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux

2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T21:00:00;2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T19:00:00

