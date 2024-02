Et Paff festival de bières et boissons gazeuses artisanales 2ème édition Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne, samedi 6 avril 2024.

Et Paff festival de bières et boissons gazeuses artisanales 2ème édition Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Et Paff, 2ème édition ! En 2024, le festival de bières artisanales et boissons gazeuses revient à Sauveterre-de-Guyenne et s’installe dans la salle Simone Veil. Au cours de la journée, vous pourrez déguster les productions artisanales de 10 brasseurs de la région, présents ce jour-là, et participer à des animations et jeux divers. Le soir, un concert est prévu de 17 h à 21 h. Une restauration sera disponible sur place tout au long de l’animation. Entrée libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 12:00:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Zone Bonard Salle Simone Veil

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@etpaff.com

L’événement Et Paff festival de bières et boissons gazeuses artisanales 2ème édition Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-02-24 par OT de l’Entre-deux-Mers