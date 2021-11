Indre Salle Les 3 Iles Loire-Atlantique, Nantes Et ouf ! On respire – par l’AMI Salle Les 3 Iles Indre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Et ouf ! On respire – par l’AMI Salle Les 3 Iles, 5 décembre 2021, Indre. 2021-12-05 Représentations du 26 novembre au 5 décembre 2021 :Vendredis et samedis à 20h30 – Dimanches à 15h30

Horaire : 15:30

Gratuit : non 12 € / 10 € groupe / 8 € moins de 12 ansRéservations à partir du 5 novembre 2021 à 18h :- au 06 52 69 86 41- à chorale.ami44@gmail.com Représentations du 26 novembre au 5 décembre 2021 :Vendredis et samedis à 20h30 – Dimanches à 15h30 Spectacle musical de l’Association Musicale d’Indre. Salle Les 3 Iles adresse1} Indre 44610

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Les 3 Iles Adresse 5 Rue des Chaintres Ville Indre lieuville Salle Les 3 Iles Indre