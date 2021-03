La Commanderie Et nous dansons parmi les dinosaures [en ligne] La Commanderie

La Commanderie, le vendredi 19 mars à 20:30

**Rendez-vous en direct sur le facebook** [**KIOSQ – Toutes vos sorties à SQY**](https://www.facebook.com/kiosq.sqy) Concert en poésie

avec Pierre Soletti (batterie, voix, textes), Patrice Soletti (guitare), Éric Segovia (guitare), Marc Siffert (basse) – Facteur Zèbre Facteur Zèbre, groupe de scène électrisant, met en musique les poèmes de Pierre Soletti sur une fusion de rock, électro, chanson française. Avec un poème inédit écrit en atelier par des collégiens de SQY. « La véritable force du souffle n’est pas celle qui éteint le feu, mais celle qui l’allume. »

Pierre Soletti **Dans le cadre du Printemps des poètes.** [**Consultez le programme complet**](https://lacommanderie.sqy.fr/sites/default/files/2021-02/SQY%20Programme%20PDP%202021%20web.pdf)

Gratuit – Rendez-vous en direct sur le facebook KIOSQ – Toutes vos sorties à SQY

