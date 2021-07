Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde Et mon coeur dans tout cela ? / Cie Morphose – Soraya Thomas La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Manufacture CDCN, le mardi 23 novembre à 19:30

[ DANSE – SOIRÉE OCÉAN INDIEN ] ——————————— Et mon coeur dans tout cela ? Cie Morphose – Soraya Thomas ———————————————————- ### mar. 23 novembre 19h30 ### 43 min – tout public à partir de 15 ans L’exercice du solo, en danse, est périlleux. Il s’agit toujours d’une introspection, de se dévoiler, d’être authentique. Puisant dans sa révolte face aux extrémismes et dans ses modes personnels de résistance, Soraya Thomas interroge son identité, son corps et sa danse, et livre un solo délicat et puissant qui démonte les injonctions sociales pour mieux s’épanouir. Elle nous montre comment, par la danse, chacun peut prendre pleinement conscience de soi, et s’affranchir des cadres étroits de la pensée. — • Dans le cadre de la Plateforme-Danse Océan Indien, en partenariat avec Lalanbik, centre de ressources pour le développement chorégraphique de l’Océan Indien • Dans le cadre de la soirée “I love soli” organisée à La Manufacture CDCN — + d’infos ici > [Et mon coeur dans tout cela ?](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/et-mon-coeur-dans-tout-cela-cie-morphose-soraya-thomas-23-nov-2021/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

2021-11-23T19:30:00 2021-11-23T20:15:00

