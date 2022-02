Et Moi ! Marseille 3e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Et Moi ! Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-03-12 – 2022-04-24 Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’exposition Et Moi ! met en lumière une série de 13 films réalisés avec des adolescent·es et des jeunes adultes. Les installations présentées ouvrent plusieurs chemins de lecture possible, pour dessiner à partir des récits portés par ces jeunes une cartographie relationnelle simultanément poétique et politique.



Les adolescent·es et les jeunes adultes ne trouvent pas forcément l’espace pour prendre la parole et se révéler aux autres de façon singulière. Dans l’imaginaire collectif, ils·elles sont la plupart du temps réduit·tes et assigné·es à un territoire, à une culture, à une génération. La société n’imagine pas que ces jeunes se pensent et pensent le monde dans lequel ils grandissent.



Face à ce silence et à cet effacement, Caroline Caccavale, Joseph Césarini et Emmanuelle Raynaut ont tenté d’activer avec ces jeunes un désir de dire. À Marseille, Luynes, Calais, Lilles, Malakoff, Nanterre, Villepinte, Beauvais, Aubervilliers, ils·elles ont expérimenté de multiples chemins d’écriture à travers un nouvel usage du jeu vidéo, du téléphone portable, ou encore des images d’archives télévisuelles ou cinématographiques (INA, BnF, CNC). Ces chemins sont destinés à ouvrir des possibilités fictionnelles de mise en récit : dessiner, poser des mots, indiquer des trajets, recycler, fabriquer, pour parvenir à assembler des images et des sons. Les participant·tes deviennent individuellement et collectivement les explorateurs·trices de territoires, physique, virtuel ou mémoriel, pour chercher de nouveaux éléments de langage qui leur permettent de témoigner, d’agir et de se relier.



Commissariat : Caroline Caccavale, Joseph Césarini, Emmanuelle Raynaut

Une proposition de Lieux Fictifs.

Trois artistes mettent en lumière le travail filmographique réalisé par des jeunes adultes, au travers de 13 films et d’installations plastiques.

+33 4 95 04 95 04

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

