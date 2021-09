ET MOI ET LE SILENCE Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 3 mars 2022, Paris.

ET MOI ET LE SILENCE

du jeudi 3 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 à Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie

« Comme si tous les Cieux étaient une Cloche, Et l’Être, rien qu’une Oreille Et Moi, et le Silence, une Race étrange Naufragée, solitaire, ici. » Emily Dickinson _Je perçus des Funérailles, dans mon Cerveau_. _La jeune Jamie et la jeune Dee, l’une Noire, l’autre Blanche, se rencontrent en prison quelque part dans les États-Unis des années cinquante. Naît entre elles une amitié, une complicité, une envie de poursuivre la route ensemble. Elles se rêvent en domestiques, s’entraident, répètent fiévreusement leurs rôles de bonnes à tout faire. Quelques années plus tard, elles partagent le même logement sordide. Leurs rêves, si modestes qu’ils aient été, se sont heurtés au mépris de classe et à la ségrégation._ _Par des allers-retours entre les deux époques, Naomi Wallace donne à cette relation impossible la forme d’un miroir brisé._ Il y a dans l’œuvre de Naomi Wallace, certainement aujourd’hui une des plus grandes autrices du théâtre américain, une tonalité singulière. Son théâtre a clairement une dimension de critique sociale fondamentale : il s’agit toujours pour elle de pointer sans relâche les violences, les injustices criantes, qui sont celles de l’Amérique contemporaine ; _Et moi et le silence_ ne fait pas exception à ce souci premier. Naomi Wallace y dénonce la brutalité des rapports de classe, le racisme obsessionnel qui marque encore à maints égards la société américaine. Mais cette nécessaire dénonciation ne relève pas d’un projet politique par trop sommaire où le slogan et le catéchisme tiendraient lieu de béquille. Dominique Hollier, l’excellente traductrice de Naomi Wallace, écrit ceci : « Naomi Wallace part des corps pour décrire le corps social ». Il y a une tendresse extrême, une empathie constante dans la façon dont l’autrice met en scène Jamie « l’Afro-américaine » et Dee « la Blanche ». Dures au mal, violentes, mais profondément émouvantes dans leur désir encore teinté d’enfance de donner un sens à leur vie, d’échapper à la pauvreté, d’être « quelqu’un » dans un monde où tout les condamne à n’être rien. Il y a chez Naomi Wallace une attention à la détresse de l’autre, il y a aussi une musique ou une musicalité particulière dans son écriture. On est, dès la première lecture, saisi (et la traduction de Dominique Hollier joue là un grand rôle) par la limpidité de la langue, et dans un même temps, par une sorte de fantaisie, de goût de la cocasserie, un quelque chose qui relève du charme de la comptine enfantine. C’est ce mélange qui fait la grâce, la poésie, de cette œuvre singulière. En outre notre autrice mêle de façon troublante les temporalités dans lesquelles évoluent ses deux personnages : on passe sans transition des scènes du passé – qui se déroulent en prison – aux scènes du présent, neuf ans plus tard, qui se déroulent « dans une petite chambre presque vide, dans une ville, quelque part aux États-Unis ». Mais c’est précisément cette façon d’articuler un indispensable réalisme à une dimension presque onirique et une inquiétude existentielle toujours présente qui donne à ce théâtre un charme si prégnant loin de tout plat naturalisme. C’est aussi ce qui rend l’entreprise de mise en scène particulièrement stimulante. René Loyon Auteur : **Naomi Wallace** Traduction : **Dominique Hollier** Mise en scène : **René Loyon** Avec : **Olga Mouak**, **Morgane Réal**, **Roxanne Roux** et **Alison Valence** Conception lumière : **Laurent Castaingt** Création costumes : **Nathalie Martella** Dramaturgie : **Laurence Campet** Scénographie : **Nicolas Sire** Musique : **Pablo Rapaport** Régie générale : **François Sinapi** Régie du spectacle : **Manon Geffroy** _La pièce And I and Silence a été créée au Findoborough Theatre à Londres le 11 mai 2011. Naomi Wallace est représentée en Europe francophone par Marie Cécile Renault, MCR Agence Littéraire en accord avec Knight Hall Agency Ltd._ Durée : **1h30** Représentations : Du 03 au 20 mars 2022 Du jeudi au samedi à 21h Samedi et dimanche à 16h30 **Tout public**

Payant, sur réservation

Jamie et Dee, l’une Noire, l’autre Blanche, se rencontrent en prison aux Etats-Unis durant les années cinquante. Naît une amitié, une complicité, une envie de poursuivre la route ensemble

Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T21:00:00 2022-03-03T22:30:00;2022-03-04T21:00:00 2022-03-04T22:30:00;2022-03-05T16:30:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T22:30:00;2022-03-06T16:30:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-10T21:00:00 2022-03-10T22:30:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:30:00;2022-03-12T16:30:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T22:30:00;2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-17T21:00:00 2022-03-17T22:30:00;2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T22:30:00;2022-03-19T16:30:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T22:30:00;2022-03-20T16:30:00 2022-03-20T18:00:00