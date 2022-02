Et moi et le silence Théâtre de l’Epée de Bois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Et moi et le silence Théâtre de l’Epée de Bois, 3 mars 2022, Paris. Et moi et le silence

du jeudi 3 mars au dimanche 20 mars à Théâtre de l’Epée de Bois

### Et moi et le silence ### de Naomi Wallace ### traduction Dominique Hollier ### mise en scène René Loyon ### avec Sarah Labrin, Morgane Real, Roxanne Roux, Juliette Speck ### Jamie et Dee, l’une Noire, l’autre Blanche, se rencontrent en prison quelque part dans les Etats-Unis des années cinquante. Naît entre elles une complicité passionnée, une envie de poursuivre la route ensemble. Quelques années plus tard, elles partagent le même logement sordide. Leurs rêves, si modestes qu’ils aient été, se sont heurtés au mépris de classe et à la ségrégation. ### Il y a chez Naomi Wallace une attention à la détresse de l’autre, une tendresse extrême envers Jamie et Dee ; dures au mal, violentes, mais profondément émouvantes dans leur désir encore teinté d’enfance de donner un sens à leur vie, d’échapper à la pauvreté, d’être « quelqu’un » dans un monde où tout les condamne à n’être rien. ### Enfin, ce texte pose de manière très concrète une question cruciale et éminemment touchante : Qu’est devenu l’avenir que nous avions rêvé ? ### Production : Compagnie RL / Les Célestins – Théâtre de Lyon / Les Tréteaux de France – Centre dramatique national ### avec l’aide de la DRAC Ile de France, de la Région Ile de France, du Jeune Théâtre National ### [www.compagnierl.com](http://www.compagnierl.com)

Réservation indispensable

Compagnie RL – René Loyon et Laurence Campet Théâtre de l’Epée de Bois Cartoucherie – route du Champ de Manoeuvre – 75012 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T21:00:00 2022-03-03T22:30:00;2022-03-04T21:00:00 2022-03-04T22:30:00;2022-03-05T16:30:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T22:30:00;2022-03-06T16:30:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-10T21:00:00 2022-03-10T22:30:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:30:00;2022-03-12T16:30:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T22:30:00;2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-17T21:00:00 2022-03-17T22:30:00;2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T22:30:00;2022-03-19T16:30:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T22:30:00;2022-03-20T16:30:00 2022-03-20T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de l'Epée de Bois Adresse Cartoucherie - route du Champ de Manoeuvre - 75012 Paris Ville Paris lieuville Théâtre de l'Epée de Bois Paris Departement Paris

Théâtre de l'Epée de Bois Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Et moi et le silence Théâtre de l’Epée de Bois 2022-03-03 was last modified: by Et moi et le silence Théâtre de l’Epée de Bois Théâtre de l'Epée de Bois 3 mars 2022 Paris Théâtre de l'Epée de Bois Paris

Paris Paris