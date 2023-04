Et maintenant ? Rencontre-débat avec la journaliste Nora Hamadi Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Et maintenant ? Rencontre-débat avec la journaliste Nora Hamadi Médiathèque Jean-Pierre Melville, 20 juin 2023, Paris. Le mardi 20 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réserver Débat sur le thème « Et maintenant ? On prend le temps ! » en compagnie de Nora Hamadi, journaliste et présentatrice sur ARTE du magazine « 27 ». C’est le temps libre qui est questionné : vacances, retraites, année sabbatique… Alors que nous n’avons jamais eu autant de temps libre, pourquoi avons-nous la sensation de ne jamais avoir le temps ? À quoi perd-on son temps ? Et où a-t-on envie d’en gagner ? Pour tenter de répondre à ces questions, venez prendre la parole et débattre en bibliothèque autour du questionnaire réalisé pour cette occasion par la Fondation Jean Jaurès. Cette rencontre-débat se tient en avant-première du Festival Et maintenant ?, le festival international des idées de demain, dont la seconde édition aura lieu en octobre à la Gaîté Lyrique, et à cette occasion, ARTE et France Culture vous interrogent sur l’actualité, vos questionnements et vos inspirations sur l’avenir. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE RENCONTRE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 18 AVRIL. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

ARTE/France Culture Et maintenant ?

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Et maintenant ? Rencontre-débat avec la journaliste Nora Hamadi Médiathèque Jean-Pierre Melville 2023-06-20 was last modified: by Et maintenant ? Rencontre-débat avec la journaliste Nora Hamadi Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 20 juin 2023 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris