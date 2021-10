Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Et maintenant que vais-je faire ? – Une soirée avec Jean-Louis Bailly Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Et maintenant que vais-je faire ? – Une soirée avec Jean-Louis Bailly Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 16 décembre 2021, Nantes.

Gratuit : non 9 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Rencontre littéraire et théâtrale – Soirée consacrée à l’œuvre de Jean-Louis Bailly. 19h00 : Echanges avec l’auteur 20h30 : Lecture théâtralisée par la Cie du Rivage : “Et maintenant que vais-je faire ?” “Et maintenant que vais-je faire ?” : Peut-être parce que cet exercice particulier ne se pratique en principe qu’une fois, les traités de rhétorique gardent le silence sur le discours de départ à la retraite. Et pourtant ! En cinq ou dix minutes, le bilan d’une vie se dessine, des perspectives s’ébauchent, un flot d’émotions se pressent, plus ou moins bien contenues derrière l’enjouement de rigueur… – Jean-Louis Bailly Tout public Durée : échanges 1h + lecture 1h30 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

