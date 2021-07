Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Et maintenant on danse! Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde

Et maintenant on danse! Simiane-la-Rotonde, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Simiane-la-Rotonde. Et maintenant on danse! 2021-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-13 23:50:00 23:50:00 place René Char le haut village

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde soirée festive et dansante avec le groupe « les chaussettes molles » dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Étiquettes évènement : Autres Lieu Simiane-la-Rotonde Adresse place René Char le haut village Ville Simiane-la-Rotonde lieuville 43.98149#5.56131