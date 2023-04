Et maintenant ? La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Et maintenant ? La Gaîté Lyrique, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 20h30

.Tout public. gratuit sous condition

Lancement du Festival international des idées de demain • En attendant la 3e édition du festival Et maintenant ? qui se tiendra cet automne à la Gaîté Lyrique, les journalistes Nora Hamadi et Nadia Daam proposent une séance introductive. Au programme : réfléchir à notre avenir commun. Initié par ARTE et France Culture, Et maintenant ? propose à toutes celles et ceux qui le souhaitent de réfléchir à notre avenir commun. Son principe : des questionnaires en ligne explorant une thématique, prolongés ensuite par un festival au cours duquel les résultats de l’enquête sociologique sont restitués, analysés cette année par la Fondation Jean-Jaurès. À l’automne, le festival proposera des rencontres, des ateliers, des conférences et des débats avec des philosophes, scientifiques, sociologues, artistes… Le premier questionnaire a été publié en ligne le 15 avril avec pour thématique “le temps”, dont on pourra discuter avec les journalistes d’ARTE et de France Culture lors de débats participatifs. Rendez-vous bientôt dans toute la France, de Marseille à Montpellier en passant par Nancy, Lille ou Bordeaux ! Et bien sûr, avant toute chose, le 13 mai à la Gaîté Lyrique. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

