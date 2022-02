Et maintenant ? Espace Van Gogh Arles Catégories d’évènement: Arles

**Du 9 au 12 mars, le bonheur est à l’honneur à Arles !** Arles en Prémices est une association étudiante de l’université d’Aix-Marseille qui se donne chaque année pour mission d’organiser des projets culturels qui promeuvent des pratiques artistiques diverses, attisent la curiosité et renforcent les liens sociaux entre les habitantes et habitants d’Arles. **Cette année, Arles en Prémices organise en mars “Et maintenant ?”, un festival pluridisciplinaire pour les étudiants autour de la thématique du Bonheur.** **Au programme, une soirée festive au Cargo de Nuit, mais aussi des ateliers jeux, une friperie éphémère, un vernissage de l’ENSP, une performance de danse de la compagnie Evolves et des projections de films d’animation des étudiants du MoPA.** Pour connaître notre programmation détaillée et accéder à notre billetterie, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et repérez nos affiches partout en ville ! Instagram et Facebook : @arlesenpremices

L’association Arles en Prémices organise un festival pluridisciplinaire autour du thème du bonheur et dans une ambiance de retrouvailles entre étudiants… Espace Van Gogh Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

