Et les poissons partirent combattre les hommes

2022-05-26 – 2022-05-26

Sur les plages d’Espagne, les touristes se dorent au soleil. Et sur les plages d’Espagne, les immigrés clandestins viennent s’échouer, morts ou vifs. Les listes des morts et des disparus s’enchaînent, lancinantes. Et si un jour ils réapparaissaient ? Et si un jour ils réapparaissaient transformés en poissons pour aller combattre les hommes ?



texte Angélica Liddell

Lycée Thiers

sous le direction de Rachel Ceysson

en collaboration avec les enseignat·e·s Mme Bouladoux et M.Melai

avec les élèves Alyssa Bonnaffoux, Elia Bavencoff, Léonie Blache, Jeanne Bocognano, Maxime Capel, Esteban Chatzopoulos, Matias Dian Siriczman, Coline Moteau, Maya Peters, Agathe Risac, Juliette Vergez.

Quelle chance de vivre en Espagne.Ramener le cadavre d’un noir noyé, aller à la plage, sur une plage d’Espagne, et en ramener un.



https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22/et-les-poissons-partirent-combattre-les-hommes

