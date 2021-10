Genève Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève Et les filles?! Théâtre Am Stram Gram – Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

27 et 28 novembre 2021 AGORA AVEC LES CRÉATIVES Programme détaillé à venir Samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre 2021 Programme détaillé et réservation en cours de saison 0Voir le panier Un film, des rencontres, des O.A.N.I. (Objets Artistiques Non Identifiés), pour voir où l’on en est de l’égalité. Je marche au milieu de la foule. C’est une fête. Tout le monde discute. Il y a des filles qui rigolent. On a le droit de faire des choses pas permises ailleurs. Les parents et les enfants ont la même hauteur. – Pour de vrai ? – On mesure tous 127 centimètres. – C’est une image ! – Ça dépend d’où tu regardes. Le Théâtre Am Stram Gram devient une « Agora » pour toutes les générations, un marché aux nouvelles du monde. Des surprises artistiques partout, de la petite à la grande salle, dans les couloirs, sur le toit ! Au centre, le foyer se transforme en place du village où l’on peut s’exprimer, s’amuser, se promener, réfléchir, échanger…

