Et les enfants continuèrent de jouer…, 14 mai 2022, .

Et les enfants continuèrent de jouer…

2022-05-14 – 2022-05-15

UNE ÉTAPE DE TRAVAIL PRÉSENTÉE PAR LA TROUPE LE(S) PAS COMME UN(S) DIRIGÉE PAR KARINE FOURCY



” Je chuchote et je crie dans le silence et le tumulte absurde du monde. J’essaie de faire entendre ma voix. Je rêve avec et malgré. Ai-je envie de grandir ? “



Comment grandit-on aujourd’hui dans ce monde qui se fracture, se délie du vivant ? Comment y rêver, s’y projeter, rester en lien ? Quels espoirs, quels questionnements, quelles peurs, quels idéaux, quels deuils à faire aussi peut-être ? Et qu’en est-il de l’enfance qu’on laisse derrière soi ? Rêver ! Je ne peux pas. Rêver quand même, sinon tu es comme l’enfant qui ne peut pas jouer, tu meurs à toi et à ce monde ! Une première tentative d’écriture, où des personnes/personnages se croisent, se racontent, se confrontent et tentent d’imaginer ensemble et chacun un/leur monde à venir… Entre fantasmes et réalités, utopies et fictions, une histoire petit à petit se dessinera. Karine Fourcy



Le dimanche 15, cette étape de travail sera suivie d’une lecture d’extraits du spectacle Et demain le ciel, une création partagée avec des jeunes de 14 à 20 ans de Cavaillon et des alentours et la compagnie Tourneboulé. Une création de Marie Levavasseur, Mariette Navarro et Gaëlle Moquay. Représentation du spectacle le 27 avril (représentation pour les scolaires le 28 avril) à La Garance, scène nationale de Cavaillon.



Distribution

• Conception et mise en scène Karine Fourcy • Avec les jeunes de la troupe Le(s) pas comme un(s) : Eva Apostolo, Souheib Bentoura, Adnane Dali Youcef, Ucha Dzmorashvili, Wali Hashimi, Bérénice Helias, Yann Korotki, Serena Mandereau, Ray Ogbonna, Laula Rougier-Libreri • Création Lumière Yann Loric • Cie Traversée(s) Nomade(s) • Photo © Karine Fourcy



Crédits de production

Production déléguée Théâtre La Cité / Biennale des écritures du réel. Coproductions Cie Traversée(s) Nomade(s), Département des Bouches-du-Rhône, Agence nationale de la cohésion des territoires (contrat de ville). Partenariat : Coco Velten.

Comment grandit-on aujourd’hui dans ce monde qui se fracture, se délie du vivant ? Comment y rêver, s’y projeter, rester en lien ?

UNE ÉTAPE DE TRAVAIL PRÉSENTÉE PAR LA TROUPE LE(S) PAS COMME UN(S) DIRIGÉE PAR KARINE FOURCY



” Je chuchote et je crie dans le silence et le tumulte absurde du monde. J’essaie de faire entendre ma voix. Je rêve avec et malgré. Ai-je envie de grandir ? “



Comment grandit-on aujourd’hui dans ce monde qui se fracture, se délie du vivant ? Comment y rêver, s’y projeter, rester en lien ? Quels espoirs, quels questionnements, quelles peurs, quels idéaux, quels deuils à faire aussi peut-être ? Et qu’en est-il de l’enfance qu’on laisse derrière soi ? Rêver ! Je ne peux pas. Rêver quand même, sinon tu es comme l’enfant qui ne peut pas jouer, tu meurs à toi et à ce monde ! Une première tentative d’écriture, où des personnes/personnages se croisent, se racontent, se confrontent et tentent d’imaginer ensemble et chacun un/leur monde à venir… Entre fantasmes et réalités, utopies et fictions, une histoire petit à petit se dessinera. Karine Fourcy



Le dimanche 15, cette étape de travail sera suivie d’une lecture d’extraits du spectacle Et demain le ciel, une création partagée avec des jeunes de 14 à 20 ans de Cavaillon et des alentours et la compagnie Tourneboulé. Une création de Marie Levavasseur, Mariette Navarro et Gaëlle Moquay. Représentation du spectacle le 27 avril (représentation pour les scolaires le 28 avril) à La Garance, scène nationale de Cavaillon.



Distribution

• Conception et mise en scène Karine Fourcy • Avec les jeunes de la troupe Le(s) pas comme un(s) : Eva Apostolo, Souheib Bentoura, Adnane Dali Youcef, Ucha Dzmorashvili, Wali Hashimi, Bérénice Helias, Yann Korotki, Serena Mandereau, Ray Ogbonna, Laula Rougier-Libreri • Création Lumière Yann Loric • Cie Traversée(s) Nomade(s) • Photo © Karine Fourcy



Crédits de production

Production déléguée Théâtre La Cité / Biennale des écritures du réel. Coproductions Cie Traversée(s) Nomade(s), Département des Bouches-du-Rhône, Agence nationale de la cohésion des territoires (contrat de ville). Partenariat : Coco Velten.

dernière mise à jour : 2022-03-23 par