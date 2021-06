Lille Théâtre de la Verrière Lille, Nord Et les colosses tomberont Théâtre de la Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Et les colosses tomberont

Théâtre de la Verrière, le jeudi 1 juillet à 15:30

Théâtre de la Verrière, le jeudi 1 juillet à 15:30

### « _Comment ça court, si grand et si commun à tant de gens… Est-ce que c’est possible une foule de sept pays ? Est-ce que c’est possible sept peuples qui poussent le même cri ?_ » En 2011, Mohamed Bouazizi, un vendeur de légumes à la sauvette de Tunis, poussé à bout par la corruption et l’arbitraire, s’immole par le feu, déclenchant une révolte populaire qui s’étendra à plusieurs pays, le Printemps Arabe. Après sept mois de cours en distanciel, les élèves de première année de Cycle 2 se sont retrouvés en mai au plateau, pour porter ce puissant texte choral. Un travail dans l’urgence, porté par l’énergie du verbe de Laurent Gaudé. _ **Avec :** Titouan Benistan,Thérys Bibiloni, Emma Crépin, Mina Deversenne, Elisa Edde, Zaïre Fataki, Valentine Guilbert, Amélie Hologan, Julie Lassale, Emeline Miny, Clara Pellé, Adèle Simon, Coline Valtille, Loïc Warlop. **Dirigés par :** Charles Compagnie À 19h00, la classe CPES présentera une lecture de textes courts sur la question du genre, en lever de rideaux (35 minutes)

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

d’après l’œuvre de Laurent Gaudé (éditions Actes Sud Papiers) Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier Lille Wazemmes Nord

2021-07-01T15:30:00 2021-07-01T17:00:00

