« Et les Astres » – Étape de travail Luz-Saint-Sauveur, 18 mars 2022

2022-03-18 18:30:00 – 2022-03-18 19:30:00

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Une salle de classe.

Dans cet espace, une cosmonaute. Difficile de dire si c’est une élève farfelue, une scientifique excentrique venue témoigner de son parcours professionnel ou simplement, une personne loufoque égarée…

Difficile même de discerner le songe de la réalité, de nos jours ou d’hier… sommes-nous vraiment dans une salle de classe ? Elle-il se met à parler, bien sûr, témoigne, slame, des pensées foutraques, des paroles analytiques sur ce qu’on est, ce qu’on fait, ce qu’on a en commun, ce qui nous empêche…

Au fur et à mesure, la pensée se structure. Une identité à la fois singulière et universelle se dessine sous ce costume étrange. Entre colère et ennui, avec « l'amour du faire » ou « l'amour du beau », le discours se déploie progressivement autour d'une question : comment se construire et espérer si l'on n'a pas de rêve ? Si l'on en est dépossédée ? Tout public à partir de 12 ans.

