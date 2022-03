Et les 7 nains Bazaar St So Lille Catégories d’évènement: Lille

Théâtre d’objets Durée : 35 minutes Age : à partir de 8 ans (mais aussi pour beaucoup plus) Gratuit – Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique. Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies HYPER modernes… Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés de taille…enfin, de petite taille. Une performance délirante de théâtre d’objets, interprétée par deux comédiens qui s’amusent à démonter le conte populaire à base de smartphones, selfies, applications de rencontre et de géolocalisation.

gratuit sur réservation

Théâtre d’objet à partir de 8 ans Bazaar St So 292 rue Camille Guérin Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:30:00 2022-03-04T19:30:00

