Oise

Et le coquillage du petit Maurice Creil, 27 août 2021, Creil. Et le coquillage du petit Maurice 2021-08-27 – 2021-08-27

Creil Oise 2.5 Le petit Maurice Gallé veut faire une collection de coquillages comme son grand-père Ernest. Venez rencontrer Colette la mouette et profiter d’une balade au bord de la mer imaginaire pour l’aider ! Tout petit (3-4 ans), accompagné d’un adulte – Durée : 1h

5€ adultes et enfants / 2,50 € Pass’Agglo

Gratuit pour les creillois pendant les vacances scolaires musée gallé-juillet dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Creil