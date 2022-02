Et le coeur fume encore Lannion, 22 février 2022, Lannion.

Et le coeur fume encore Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

2022-02-22 – 2022-02-22 Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor Lannion

L’Histoire française, pour la metteuse en scène Margaux Eskenazi et l’autrice Alice Carré, est une matière vive. C’est dans ses périodes les plus sombres, les plus enfouies, qu’elles vont chercher avec leur Compagnie Nova les sources d’un théâtre où littérature et politique sont étroitement mêlées. Avec cette pièce, Et le coeur fume encore, elles mêlent habilement paroles collectées autour de la guerre d’Algérie aux mots des auteurs Assia Djebar, Édouard Glissant, Jérôme Lindon ou Kateb Yacine. Entre réalité et fiction, sept comédiens cheminent d’un événement à l’autre et exposent avec humour et émotion tous les points de vue, ceux des militants et travailleurs algériens, des soldats français, des anticolonialistes, des harkis, comme ceux des pieds-noirs et leurs descendants. Autant de propos qui traduisent avec force les fractures encore à l’oeuvre au sein de la société française. Travail de mémoire intelligent, porté par une énergie communicative, Et le coeur fume encore donne la parole à celles et ceux qui se sont tus trop longtemps. Un théâtre de l’émancipation, dénué de tout dogmatisme, où la générosité l’emporte et ouvre la voie à un avenir où la conscience de partager une histoire commune serait enfin acquise.

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

L’Histoire française, pour la metteuse en scène Margaux Eskenazi et l’autrice Alice Carré, est une matière vive. C’est dans ses périodes les plus sombres, les plus enfouies, qu’elles vont chercher avec leur Compagnie Nova les sources d’un théâtre où littérature et politique sont étroitement mêlées. Avec cette pièce, Et le coeur fume encore, elles mêlent habilement paroles collectées autour de la guerre d’Algérie aux mots des auteurs Assia Djebar, Édouard Glissant, Jérôme Lindon ou Kateb Yacine. Entre réalité et fiction, sept comédiens cheminent d’un événement à l’autre et exposent avec humour et émotion tous les points de vue, ceux des militants et travailleurs algériens, des soldats français, des anticolonialistes, des harkis, comme ceux des pieds-noirs et leurs descendants. Autant de propos qui traduisent avec force les fractures encore à l’oeuvre au sein de la société française. Travail de mémoire intelligent, porté par une énergie communicative, Et le coeur fume encore donne la parole à celles et ceux qui se sont tus trop longtemps. Un théâtre de l’émancipation, dénué de tout dogmatisme, où la générosité l’emporte et ouvre la voie à un avenir où la conscience de partager une histoire commune serait enfin acquise.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

dernière mise à jour : 2022-01-14 par