28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay Pas-de-Calais Grenay Traversée kaléidoscopique des mémoires de la guerre d’Algérie, le spectacle s’est construit autour de témoignages recueillis auprès des familles, de proches, de voisins de l’équipe artistique.

Investigation passant du témoignage au jeu, du réel à la fiction, de la poésie de Kateb Yacine ou Assia Djebar à l’Histoire. Et le cœur qui fume encore cherche à déterrer les récits de cette guerre si longtemps refoulée, pour lire à travers eux les fractures sociales et politiques de la France d’aujourd’hui. Cie Nova culture@grenay.fr +33 3 21 45 69 50 https://www.ronny-coutteure.fr/ Traversée kaléidoscopique des mémoires de la guerre d’Algérie, le spectacle s’est construit autour de témoignages recueillis auprès des familles, de proches, de voisins de l’équipe artistique.

28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay

