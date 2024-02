Et l’amour Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement, mardi 21 mai 2024.

Et l’amour Théâtre La Cité Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Comment nous aimons-nous aujourd’hui ? Quel est notre pacte avec l’autre ?

Dès 15 ans





UNE CRÉATION PARTAGÉE DE MICHEL ANDRÉ ET MOHAMED BOUADLA SUIVIE D’UNE SCÈNE OUVERTE



19h · la fin de l’amour ?

Comment nous aimons-nous aujourd’hui ? Quel est notre pacte avec l’autre ? À l’heure où la liberté de ne pas choisir et l’extrême flexibilité des liens transforment nos relations, la philosophe Eva Illouz pose la question sans détour est-ce la fin de l’amour ? Les metteurs en scène Mohamed Bouadla et Michel André ont invité des personnes à explorer cette question en partant de leurs propres relations à l’amour. Peut-être lors d’un bal, ou bien à l’occasion de retrouvailles entre vieux copains, ils et elles s’interrogent que deviennent nos amours ?



Mise en scène Michel André et Mohamed Bouadla · Avec la participation de Abderraouf, Aglaia, Béatrice, Christelle, Françoise, Gérald, Hélène, Jeanne, Julie, Laure, Marie-Claude, Nadine, Nicaise, Oleg, Sandrine, Simon, Valérie, Xavier · Photo © Laura Falzon



20h30 · scène ouverte

La scène est à vous le temps d’une danse, d’un poème, d’une histoire, d’une lettre d’amour en partage ! Une seule règle à respecter vous avez 4 minutes maximum !



20h accueil des participant·es et dernières inscriptions possibles sur place

20h30 début de la scène ouverte (et fermeture de l’accès à la salle)

Pour passer sur scène (scène ouverte) inscriptions par formulaire à partir du vendredi 19 avril .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 19:00:00

fin : 2024-05-21

Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

