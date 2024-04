ET L’AMOUR AUSSI ASSOCIATION LE PARTI Grenade, dimanche 14 avril 2024.

ET L’AMOUR AUSSI ASSOCIATION LE PARTI Grenade Haute-Garonne

« Et l’amour aussi », avec Marie Docher, Alice Coffin, Yuri Casalino et Luciel La Menace.

Au Programme

15h00 Ouverture de l’exposition « Harry Allen », de Luciel La Menace.

16h00 Discussion « Le regard lesbien », avec Marie Docher, Alice Coffin et Yuri Casalino, modérée par Béa Uhart.

17h30 Dédicaces des livres « Et l’amour aussi », de Marie Docher, et « Le génie lesbien », de Alice Coffin.

19h00 Repas de soutien, bio et végétarien, et lancement de la sérigraphie de Marie Docher. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-15

ASSOCIATION LE PARTI 23 Avenue Du 8 Mai 1945

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie bonjourleparti@gmail.com

L’événement ET L’AMOUR AUSSI Grenade a été mis à jour le 2024-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE