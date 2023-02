Et l’acier s’envole aussi L’Ouvre-Boîte, 24 mars 2023, Aix-en-Provence .

Et l’acier s’envole aussi

2023-03-24 18:00:00 – 2023-03-24

EUR Nice, 1er janvier 1915. Madeleine Pagès, 22 ans, prend le train en direction de Marseille où elle doit prendre le bateau pour Oran. Un soldat entre dans son compartiment. Ce soldat, c’est Guillaume Apollinaire qui doit rejoindre son régiment d’artilleurs à Nîmes. La conversation s’engage, les voyageurs se plaisent, parlent de poésie, échangent leurs adresses. Quelques mois plus tard, entre les tranchées et l’Algérie lointaine, des lettres vont s’échanger, d’abord amicales, puis tendres, passionnées, érotiques, bouleversantes…



Le spectacle est une plongée dans une histoire à la fois lointaine et familière de guerre et d’amour, entre projections d’archives, textes joués ou chantés, et musiques originales interprétées en direct par des acteurs-musiciens brillants et sensibles.



Auteur.e.s : Guillaume Apollinaire, Madeleine Pagès

Comédien.e.s : Florence Hautier, Samuel Bobin, Martin Mabz

Metteur en scène : Pierre Béziers

