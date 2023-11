LE SENTIERS DES LANTERNES et La Roseraie Forbach, 2 décembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Forbach accueille le Sentier des Lanternes, spectacle grandeur nature, tout en lumières et magie !

Loin du tumulte quotidien, le Sentier des Lanternes offre une immersion totale dans un monde féérique.

Illuminez vos soirées pendant cette période magique en venant découvrir l’édition 2023 à la Roseraie !

Visible à la roseraie du Parc du Schlossberg.. Tout public

Jeudi 2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-23 21:00:00. 0 EUR.

et La Roseraie rue du parc

Forbach 57600 Moselle Grand Est



For the third year running, the town of Forbach is hosting the Sentier des Lanternes, a life-size show full of lights and magic!

Far from the hustle and bustle of everyday life, the Sentier des Lanternes offers total immersion in a magical world.

Brighten up your evenings during this magical time by discovering the 2023 edition at the Roseraie!

Visible at the Parc du Schlossberg rose garden.

Por tercer año consecutivo, la ciudad de Forbach acoge el Sentier des Lanternes, un espectáculo a escala real lleno de luces y magia

Lejos del ajetreo de la vida cotidiana, el Sentier des Lanternes ofrece una inmersión total en un mundo mágico.

¡Anime sus veladas durante esta época mágica viniendo a descubrir la edición 2023 en la Roseraie!

Visible en la Rosaleda del Parque del Schlossberg.

Zum dritten Mal in Folge empfängt die Stadt Forbach den Sentier des Lanternes (Laternenpfad), ein lebensgroßes Spektakel voller Lichter und Magie!

Weit weg von der Hektik des Alltags bietet der Sentier des Lanternes ein völliges Eintauchen in eine märchenhafte Welt.

Erhellen Sie Ihre Abende während dieser magischen Zeit, indem Sie die Ausgabe 2023 in der Roseraie entdecken!

Zu sehen im Rosengarten des Schlossbergparks.

