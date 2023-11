Et la fête continue !・en présence de Robert Guédiguian Cinéma Le Louxor Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h45 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant

NORMAL 10,50 €

RÉDUIT 8.20 €

-26 ANS 5.50 €

Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés

Séance spéciale en présence de Robert Guédiguian

MERCREDI 15 NOVEMBRE・19H45

ET LA FÊTE CONTINUE !

De Robert Guédiguian

FRANCE, ITALIE I 2023 I 1H46

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin

A Marseille, Rosa,

60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même

sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que

Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille

d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de

tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. Pour la première

fois, Rosa a peur de s’engager. Entre la pression de sa famille

politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter.

« Retour à Marseille

pour Robert Guédiguian avec un nouveau film lumineux sur l’engagement

qui se transmet de génération en génération. (…) Guédiguian parle du

sujet qui l’anime depuis toujours : son refus de rester passif devant la

misère du monde, son amour pour ceux qui pourfendent le chacun pour soi

dévastateur. Dans La Villa et Gloria mundi,

une certaine noirceur, un sentiment que les combattants d’hier

n’avaient pas trouvé d’héritiers pointaient ; à l’inverse, dans Et la fête continue!,

entouré de sa famille d’acteurs (Ariane Ascaride, Gérard Meylan…),

Guédiguian croit de nouveau à la lumière au bout du chemin et célèbre

cette jeune génération qui reprend le combat, avec la même énergie et la

même utopie que les anciens dont il fait partie. On en ressort gonflé à

bloc et quelques larmes au coin des yeux. » Thierry Chèze – Première

Cinéma Le Louxor 170 Bd de Magenta 75010 Paris

