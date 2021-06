Paris Jardins Rosa-Luxemburg Paris Et ils croivent – Cie Notre Insouciance Jardins Rosa-Luxemburg Paris Catégorie d’évènement: Paris

Et ils croivent – Cie Notre Insouciance Jardins Rosa-Luxemburg, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 15h15 à 16h

gratuit

Théâtre d’intervention Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues. Bombardée par le flux médiatique, une bande de « CROIVEURS » qui défend ce que chacun craint le plus, la bêtise, réagit aux tabous sociaux, à l’information en surabondance, à la téléréalité, le Quart Monde, l’Hiver qui vient avec ou sans Gilets jaunes, et nous répercute tout ça de toute URGENCE. Spectacles -> Théâtre Jardins Rosa-Luxemburg 63 quater, rue Riquet Paris 75018

12 : Marx Dormoy (273m) 2, 5, 7 : Stalingrad (603m)

Contact :Le Temps des Rues tempsdesrues@gmail.com https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/ Spectacles -> Théâtre Étudiants;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-03T15:15:00+02:00_2021-07-03T16:00:00+02:00

Marie-Line Halliday

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardins Rosa-Luxemburg Adresse 63 quater, rue Riquet Ville Paris lieuville Jardins Rosa-Luxemburg Paris