du mercredi 11 mai au dimanche 15 mai à Centre d’art et de Culture

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Le mariage de son frère l’oblige à retourner le temps d’une soirée dans le village arabe où il a grandi. _Cannes 2021_ DRAME D’ERAN KOLIRIN AVEC ALEX BACHRI… FRANCE/ISRAEL – 2022 – 1H41 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T17:00:00 2022-05-11T18:40:00;2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:10:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:40:00

