Et hop ! exposition de Maurice Jehan Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 15 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 15 mars 2022 au samedi 30 avril 2022 :

gratuit

Maurice Jehan est autodidacte. Il découpe, colle… utilise des paires de ciseaux, des rouleaux de tapissier, de la colle en bombe… et nous propose ainsi des tableaux colorés qui nous emmènent vers une autre réalité.

J’ai 68 ans. Toute ma vie, j’ai vécu dans le 93, le département le plus pauvre de France. Mais j’ai toujours été privilégié car je vis avec une femme que j’aime. J’ai un jardin que j’entretiens avec beaucoup de plaisir. J’ai deux grands enfants et une petite fille que j’adore et je voyage souvent. Mes deux parents étaient artisans photographes ce qui a dû contribuer à former mon œil.Je suis un ancien fonctionnaire territorial ayant fait fonction d’inspecteur de salubrité dans plusieurs service communaux d’hygiène et de santé de la région parisienne. Bref, la vie me gâte et la retraite me donne la liberté d’esprit et le temps de créer.Disons tout de suite que je suis autodidacte et que je suis de ceux qui font chaque année un nouveau carnet de voyage.Nous étions le 20 mars 2020. Le premier confinement avait commencé depuis une semaine et je venais de terminer mon dernier carnet de voyage de l’année 2019 en Toscane. Depuis longtemps, j’avais envie de réaliser des collages à la manière des dadaïstes dont Max Ernst est le principal représentant. Je disposais de plusieurs magazines « BEAUX ARTS » et d’une réserve de papier carré beige de format 30×30 cm.L’idée me vint naturellement de découper soigneusement des images (photographies, représentations de peintures, de sculptures, d’objets, de personnes…) pour les intégrer dans une AUTRE REALITE.Par exemple, placer des personnages et des immeubles sur un paysage volcanique, jouer avec les échelles, faire cohabiter entre eux des éléments improbables. On peut parler de jeu visuel. Je feuillette des revues, des ouvrages, des catalogues que l’on peut maintenant trouver facilement dans les multiples boites à lire. J’accumule des images devant moi. À un moment, une idée me vient (ou pas) et la composition s’élabore progressivement.J’utilise également mes propres photographies. Mes outils principaux sont la paire de ciseaux, la roulette de tapissier et la colle en bombe (à utiliser impérativement à l’extérieur).Bref, je suis un recycleur d’images. D’ailleurs chacun peut essayer sans complexe comme il le faisait dans les classes primaires.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Maurice Jehan