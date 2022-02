Et en voiture Simone ! Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement

Et en voiture Simone ! Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-07

Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première fois.



Elle va vivre un trajet mouvementé en compagnie de Théo alias « Schtroumpf à lunettes » et de Isa alias « Bobie ».



Entre disputes, garage, dépanneuse et space cake, ces covoitureurs vont lui en faire voir de toutes les couleurs, peut-être même bouleverser sa vie…



Une chose est sûre, ce voyage sera mémorable… à tous les niveaux !



Ecriture et mise en scène : Noelle V

Avec Aurélien Charle, Ode Carpintieri Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première fois.

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

