Représentations du 17 au 21 mai 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 17 au 21 mai 2022 à 20h30dans la grande salle Comédie. Angélique s’apprête à dire oui… Ou non ! Jeanne est enceinte… Ou pas ! Delphine divorce… Mais garde le chien ! Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas… Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que tout oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun : la recherche du bonheur ! Le vrai ! Mais… comment se construire quand toute sa vie on a cru a des modèles et des figures imposées ? Comment apprendre à dire non et surtout non j’ai pas envie ? Comment avoir le beurre, l’argent du beurre et le cul du crémier ? Une comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour, l’amitié… Mais surtout pas sur les contes de fées ! Auteurs : Manu de Arriba, Anne de Kinkelin, Vanessa FeryArtistes : Leslie Bevillard, Marie Cécile Sautreau, Vanessa FeryMetteur en scène : Arnaud Maillard Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

