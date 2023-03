Et donc! ATELIER DU PLATEAU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Et donc! ATELIER DU PLATEAU, 13 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Dans le prolongement de 4×100 mètres, leur dernière création commune, la chorégraphe Cécile Loyer et l'écrivaine et comédienne Violaine Schwartz se livrent à une conférence dansée sur la transmission. Dans un tourbillon de mouvements, de mots, de Et donc ! , elles donnent la parole à un archéologue spécialiste du néolithique, une femme au bord de la crise de nerfs, un père d'origine algérienne, une prof de danse… Tels des éclats de spectacles, ces portraits écrits à partir de témoignages nous questionnent : À qui ressemble-t-on ? Que rejette-t-on de notre éducation ? Garde-t-on des choses tout en sachant qu'elles sont inutiles ?

