ET DIEU CREA LE SWING maison des arts de Cabriès Cabriès, vendredi 9 février 2024.

ET DIEU CREA LE SWING ♫SPECTACLE MUSICAL♫ Vendredi 9 février, 20h30 maison des arts de Cabriès 10 / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Une odyssée de la voix, une véritable fresque musicale rythmée et bourrée d’humour. Du swing, elles en ont à revendre. Des chanteuses virtuoses et endiablées.

Une complémentarité de voix qui relève du miracle, et leur confère une alchimie parfaite dans chacune de leurs harmonies. Des cocktails, elles en inventent et en consomment sans modération, composés de toutes les musiques, de tous les styles, de toutes les inspirations.

Trois chanteuses explosives et rayonnantes sachant se révéler aussi ludiques qu’émouvantes, accompagnées par un pianiste aussi ébouriffant qu’époustouflant.

Les Swing Cockt’Elles

Direction, arrangements, chant :Annabelle Sodi-Thibault

Chant : Ita Graffin, Morgane Touzalin-Macabiau

Piano : Jonathan Soucasse

Conception et mise en scène : Alain Sachs

CYRANOS 2022 DU MEILLEUR SPECTACLE MUSICAL!!!

Centre culturel Orphée production

Provence en scène

_____________________________________________________________

maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur