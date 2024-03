ET DEMAIN, QUELS IMPACTS DU CLIMAT SUR NOTRE TERRITOIRE, NOTRE SANTE, NOTRE TRAVAIL ? Salle des Fêtes Bain de Bretagne Vitré, mardi 26 mars 2024.

ET DEMAIN, QUELS IMPACTS DU CLIMAT SUR NOTRE TERRITOIRE, NOTRE SANTE, NOTRE TRAVAIL ? Conférence prévention santé Mardi 26 mars, 20h00 Salle des Fêtes Bain de Bretagne

2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T22:00:00+01:00

Les Elus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du canton de Bain-de-Bretagne, organisent une conférence de Prévention Santé

Le Mardi 26 Mars 2024 – 20 h à 22h

Salle des fêtes – 75 La Croix Rouge

BAIN-DE-BRETAGNE

animée par Marion Panouillé – dirigeante de Décisyphe – spécialiste de la transition écologique

et Damien Huyghe – fondateur de Différemment, ergonome – intervenant auprès du monde agricole et industriel

Le changement climatique est devenu l’un des défis les plus pressants de notre époque, avec des répercussions profondes sur notre quotidien. Alors que les effets du climat se font de plus en plus ressentir, il est essentiel de comprendre comment notre territoire, notre santé et notre travail sont touchés par ces bouleversements environnementaux.

o Quelle est l’origine des changements climatiques ?

o Quels seront les impacts, directs et indirects du réchauffement climatique sur notre santé ?

o Quelles sont les répercussions de ces changements climatiques à court, moyen et long terme (biodiversité, parasitisme…) … Mais également quelle évolution sociétale ?

o Quelles seront les conditions de travail de demain ?

o Quelles mesures prendre pour atténuer ces effets ?

Salle des Fêtes Bain de Bretagne 75 la Croix Rouge Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

Prévention santé