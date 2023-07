BAL POPULAIRE Et dans les rue du Village Amenoncourt, 8 juillet 2023, Amenoncourt.

Amenoncourt,Meurthe-et-Moselle

De 16H-19H Marché de producteurs et artisanal. 19H30 – Visite guidée du village. 21H- BAL POPULAIRE animé par l’orchestre Kanal 7.

Entrée bal 5 €/ gratuit pour les -16 ans. Buvette et petite restauration. Repli sous chapiteau en cas de mauvais temps.

+ d’infos : 06.82.96.82.30. Tout public

Et dans les rue du Village Grande Rue

Amenoncourt 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



4pm-7pm Farmers’ and craft market. 7:30 pm – Guided tour of the village. 9pm – POPULAR BALL with live music by Kanal 7.

Admission 5 ?/ free for children under 16. Refreshments and snacks. Back-up under marquee in case of bad weather.

+ info : 06.82.96.82.30

16.00-19.00 h – Mercado agrícola y artesanal. 19.30 h – Visita guiada por el pueblo. 21.00 h – Baile popular con música en directo a cargo de Kanal 7.

Entrada 5 euros / gratuita para menores de 16 años. Bar y tentempiés. Refuerzo bajo carpa en caso de mal tiempo.

+ Más información: 06.82.96.82.30

Von 16H-19H Bauern- und Kunsthandwerksmarkt. 19:30 Uhr – Geführter Rundgang durch das Dorf. 21H- BAL POPULAIRE mit der Band Kanal 7.

Eintritt zum Ball 5 ?/ kostenlos für Kinder unter 16 Jahren. Getränke und kleine Speisen. Bei schlechtem Wetter Ausweichen ins Festzelt.

+ Weitere Informationen: 06.82.96.82.30

