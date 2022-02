Et cric, et crac…j’ouvre mon sac! Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Nièvre

Médiathèque de Donzy, le mercredi 16 février à 11:00

Du sac à histoires de Sabine sortent des comptines, des histoires, des chansons. Pour sensibiliser au plaisir des mots, développer l’imaginaire dès le plus jeune âge ! Dès 2 ans.

Gratuit sur inscription, pass vaccinal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T11:00:00 2022-02-16T12:00:00

