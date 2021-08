Mantes-la-Jolie Collectif 12 Mantes-la-Jolie, Yvelines Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois Collectif 12 Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Été 1981, Les Minguettes, Vénissieux dans la banlieue lyonnaise : vols de voitures, rodéos, incendies et affrontements avec la police au pied des barres d’immeubles… La couverture médiatique de ces évènements va faire basculer radicalement les représentations des quartiers populaires. Quelle image avons-nous de la banlieue ? Comment émergent ces récits ? Quelles perceptions intimes avons nous de ces espaces ? La Compagnie Légendes Urbaines met en scène la fabrique de l’information qui a produit un mythe : celui de quartiers populaires dits « dangereux », ou parfois aujourd’hui « séparatistes ». Que l’on ait passé son enfance en centre-ville, dans un village ou en banlieue parisienne, chacun d’entre nous s’est forgé son rapport aux quartiers populaires à l’aune de cette représentation. Légendes Urbaines mène une (en)quête visant à démêler les fils de ce mythe. Sur le plateau, trois caméras, une régie, une salle de rédaction. Les comédiens sont ici journalistes, régisseurs, monteurs. Ils filment en direct, créent des images et donc du sens. Reconstituer l’information en train de se faire pour ainsi déconstruire ces lieux communs qui persistent et « qu’il faut déjà que nous combattions ». La compagnie Légendes Urbaines a déjà présenté au Collectif 12, en janvier 2018, le spectacle Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture française c’est son manque de tendresse, qui s’intéressait à l’invention des quartiers populaires par l’architecture et l’urbanisme moderne. Jeudi 16 septembre à 20h : spectacle Vendredi 17 septembre à 20h : projection du film _De Cendres et de Braises_ de Manon Ott Samedi 18 septembre à 18h : + 19h45 repas sur réservation et à 20h30 rencontre-débat Genre : Théâtre contemporain Durée : 1h 50 min Dès : 12 ans

