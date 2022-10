ET C’EST UN SENTIMENT QU’IL FAUT DÉJÀ QUE NOUS COMBATTIONS JE CROIS

2023-05-11 20:00:00 – 2023-05-11

Un reportage sur la banlieue diffusé par une grande chaîne de télé fait sensation. Les comédiens mènent l'enquête à travers des personnages qu'ils incarnent, journalistes, témoins. Fiction et documentaire cohabitent pour nous mettre en prise directe avec le monde dans lequel nous vivons. Que dit ce sujet télé ? Qui l'a commandé ? Vérité ou manipulation ? Dans un dispositif technique astucieux, le spectacle démonte le mythe d'une certaine vision de la banlieue portée par les médias.

