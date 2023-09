Et bien dansez maintenant : grand bal 1900 à la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Et bien dansez maintenant : grand bal 1900 à la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Ragtime, Fox Trot, valse ou polka venez danser la Belle Époque à la bibliothèque Germaine Tillion avec « Carnet de Bals ». La

Belle Époque, renommée pour ces fêtes parfois extravagantes, révélait l’insouciance d’un début de siècle plein de

promesses. Dans les grands salons parisiens on s’égayait sur des musiques nouvelles délibérément dansantes.

Venez-vous

adonner aux danses animalières, valses, polkas avec une vingtaine de danseurs

costumés de Carnet de Bals et vivre une après-midi inoubliable. Avec Carnet de Bals Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact :

