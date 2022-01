Et avec sa queue il frappe ! Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Mais le petit garçon ne veut pas y aller car il se fait maltraiter par d’autres enfants. Pour le rassurer, son père lui raconte sa propre enfance, pleine d’échecs, de désespoirs et de peur. Cette peur qui le suit partout jusqu’à sa rencontre avec Bruce Lee ! Le public découvre alors comment ce père, qui fût un enfant terrifié, a appris à vivre sans crainte des autres en regardant des films (La Fureur du dragon, Big boss,…) du plus grand maître d’arts martiaux du cinéma mais aussi des films d’horreur. Émouvante, cette pièce pose la question du rôle que peut jouer le cinéma dans la construction identitaire d’un homme et traite avec humour des questions de la peur, de la paternité et de la transmission. **Samedi 19 février à 20h30 et dimanche 20 février à 16h au Frigo, 9 rue Bonne Cambe. Tarifs : 8€/10€. Réservation : 05 63 43 25 37** Seul sur scène dans Et avec sa queue, il frappe ! de l’écrivain belge Thomas Gunzig, le comédien Xavier Dumarcel joue le rôle d’un papa qui accompagne son fils à l’école. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

