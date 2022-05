ET AU MILIEU POUSSE UNE PELOUSE ! Puttelange-lès-Thionville Puttelange-lès-Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Puttelange-lès-Thionville

ET AU MILIEU POUSSE UNE PELOUSE ! Puttelange-lès-Thionville, 20 juillet 2022, Puttelange-lès-Thionville. ET AU MILIEU POUSSE UNE PELOUSE ! Puttelange-lès-Thionville

2022-07-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-20 17:00:00 17:00:00

Puttelange-lès-Thionville Moselle Puttelange-lès-Thionville Nicolas Avril,animateur nature au Cen Lorraine, vous fera découvrir cette pelouse atypique, qui repose sur des grès cimentés par du calcaire, le fameux grès d’Hettange. Cette particularité rend le sol légèrement acide permettant l’accueil des plantes peu habituelles du plateau lorrain.

Au gré du circuit, découverte des plantes de pelouse et de forêt, croquis de paysage, méditation,décontraction garantie. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 97 https://cen-lorraine.fr/#/ Puttelange-lès-Thionville

dernière mise à jour : 2022-05-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Puttelange-lès-Thionville Autres Lieu Puttelange-lès-Thionville Adresse Ville Puttelange-lès-Thionville lieuville Puttelange-lès-Thionville Departement Moselle

Puttelange-lès-Thionville Puttelange-lès-Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puttelange-les-thionville/

ET AU MILIEU POUSSE UNE PELOUSE ! Puttelange-lès-Thionville 2022-07-20 was last modified: by ET AU MILIEU POUSSE UNE PELOUSE ! Puttelange-lès-Thionville Puttelange-lès-Thionville 20 juillet 2022 Moselle Puttelange-lès-Thionville

Puttelange-lès-Thionville Moselle