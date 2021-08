Uzeste Collégiale Notre-Dame Gironde, Uzeste Et au milieu de l’océan vert… Uzeste Collégiale Notre-Dame Uzeste Catégories d’évènement: Gironde

Uzeste

Et au milieu de l’océan vert… Uzeste Collégiale Notre-Dame, 18 septembre 2021, Uzeste. Et au milieu de l’océan vert… Uzeste

Collégiale Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 10:00

### Au départ du splendide bourg d’Uzeste, venez découvrir les lagunes lovées dans la forêt ! Petit à petit, nos pas nous font quitter le bourg. Progressivement, le vert nous envahit. D’abord les prairies, puis l’océan émeraude nous submerge. Forêts multiples, gérées, sauvages, piquantes, douces où la surprise se rencontre au détour d’une courbe : belles lagunes vous voilà! Cette balade naturaliste vous fera découvrir des milieux très variés de la prairie à la forêt, du milieu sec aux zones humides. Impossible de s’ennuyer tant les paysages sont variés ! Organisé par le Syndicat mixte d’aménagement du bassin versant du Ciron

Gratuit. Sur inscription. Rdv : devant la collégiale d’Uzeste.

Au départ du splendide bourg d’Uzeste, venez découvrir les lagunes lovées dans la forêt ! Collégiale Notre-Dame Place de la Collégiale, 33730 Uzeste Uzeste Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Uzeste Autres Lieu Collégiale Notre-Dame Adresse Place de la Collégiale, 33730 Uzeste Ville Uzeste lieuville Collégiale Notre-Dame Uzeste