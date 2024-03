« et au milieu coule le Doubs » Villers-le-Lac, samedi 9 mars 2024.

Suite aux étiages récurrents que connaît le Doubs ces dernières années, le club patrimoine de la MJC de Villers-le-Lac a décidé d’organiser une manifestation intitulée Et au milieu coule le Doubs . Dès 10 heures, vous découvrirez des expositions photographiques et didactiques ainsi que des ateliers destinés à tous les publics.

De 14 heures 30 à 18 heures 30, il y aura un grand colloque avec quatre intervenants: Daniel Joly (climatologue), Vincent Bichet (géologue), Pierre-Yves Jeannin (hydrogéologue) et Céline Barrelet (spécialiste en environnement).

Tout est gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

Salle de Fêtes

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté munier.thierry@orange.fr

