Et au milieu coule la Baïse…

2022-08-17 14:30:00 – 2022-08-17 16:00:00 Parcours-jeux en famille en extérieur avec le CEDP47 Paysage & Médiation. Public familial dès 7 ans. Réservation obligatoire.

Tel le poète Verneilh à la fin du XIXème siècle, partez à la découverte des « bords riants de la Baïse, […] où Nérac la charmante est assise ».

Le Parc de la Garenne, poumon vert par excellence de la ville de Nérac, regorge en son sein de nombreuses sources d’eau, naturelles ou artificielles, lavoirs et fontaines qui se déversent finalement dans la rivière Baïse, elle-même héritière d’un riche passé. Parcours-jeux en famille en extérieur avec le CEDP47 Paysage & Médiation. Public familial dès 7 ans. Réservation obligatoire.

