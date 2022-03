Et Artémis Chassa Apollo… Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 Suite à l’échec Apollo 13 en avril 1970, les américains retournèrent sur notre satellite à quatre reprises, y compris pour Apollo 16 dont nous fêterons l’anniversaire en avril.

Ce fut l’avant-dernière mission du programme, précédant les adieux à la Lune en décembre 1972 (Apollo 17).

Depuis, plus aucun homme n’a jamais refoulé le sol lunaire ! Une anomalie bientôt corrigée par le programme Artemis, en cours de développement par la NASA ?

Conférence animée par Thomas Richard Médiateur scientifique, Planétarium Peiresc.

