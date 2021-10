Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Et après… Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Et après… Fabrique à Impros (La), 5 novembre 2021, Nantes. 2021-11-05

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 12 € Tarif réduit (étudiants, chercheurs d’emploi, RSA, carte Cezam, carte Blanche, groupe 8 personnes minimum) : 9 € Et si on vous annonçait la fin du monde ? Si vous appreniez qu’il ne vous reste que sept jours à vivre ? La Compagnie Les Bottes Rouges présente ce spectacle de théâtre improvisé, où se télescopent les chroniques de deux femmes, leurs quotidiens, leurs habitudes, désirs et envies… Jusqu’au jour où tout bascule. Une annonce fend le ciel de leur routine bien huilée : dans sept jours, c’est la fin du monde. Et après ? Et si… cette fin inéluctable était le début de tout le reste ? Si tout était encore possible ? A partir de vos propositions, deux comédiennes improvisatrices exploreront le début de la fin. C’est vous qui aurez leurs destins entre les mains. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes