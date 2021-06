Esvres Espace de la Quintaine Esvres, Indre-et-Loire CINÉMA PLEIN AIR à Esvres-sur-Indre Espace de la Quintaine Esvres Catégories d’évènement: Esvres

Indre-et-Loire

CINÉMA PLEIN AIR à Esvres-sur-Indre Espace de la Quintaine, 4 juillet 2021 22:30-4 juillet 2021 23:59, Esvres. Dimanche 4 juillet, 22h30 gratuit http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/evenement/15935/cinema-plein-air-esvres-sur-indre DIMANCHE 4 JUILLET Mary et la fleur de la sorcière d’Hiromasa Yonebayashi Projection à la tombée de la nuit Espace de la Quintaine, 43 rue Nationale 37320 Esvres-sur-Indre FILM : Mary et la fleur de la sorcière d’Hiromasa Yonebayashi Projection à la tombée de la nuit Espace de la Quintaine, 43 rue Nationale 37320 Esvres-sur-Indre Synopsis : C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Durée : 1h 43min Déconseillé aux moins de: 7 ans Infos pratiques :

– Port du masque obligatoire

– Gel hydroalcoolique à disposition

– Respecter le fléchage

– Gratuit

Organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre

