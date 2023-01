Estuaire, nature & zen : Balade bien-être Sallenelles Sallenelles Sallenelles Catégories d’Évènement: Calvados

Estuaire, nature & zen : Balade bien-être Sallenelles, 14 juillet 2023, Sallenelles Sallenelles. Estuaire, nature & zen : Balade bien-être 15 boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles Calvados Maison de la nature et de l’estuaire 15 boulevard maritime

2023-07-14 10:30:00 – 2023-07-14 12:30:00

Maison de la nature et de l’estuaire 15 boulevard maritime

Calvados Sallenelles Prenez le temps de vous connecter à la nature lors d’une marche énergisante et relaxante, accompagnée d’un praticien en soins énergétiques, dans les terrains François de l’estuaire de l’Orne.

Animé par Romain HELIE (Thérapeute holistique).

Tout public (dès 12 ans).

mne@cpievdo.fr +33 2 31 78 71 06 https://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

